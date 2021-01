Le 13e Congrès national du Parti se déroule au Centre national des conférences à Hanoi. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le site web Stratfor, fournisseur d'un service par abonnement d'analyses géopolitique (basé aux États-Unis) a publié le 29 janvier un article estimant le Vietnam étant dans une «position» favorable pour continuer à récolter des résultats économiques et politiques. Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam sera un facteur contribuant à assurer la stabilité politique du Vietnam, a souligné l’article.

Selon l'article, à côté de la stabilité politique, le fait que le Vietnam contrôle de la pandémie de Covid-19 et donne la priorité pour poursuivre la production, ce qui permettra au Vietnam de mobiliser facilement des capitaux pour une production basse de gamme, une condition qui contribue à attirer plus de fabricants.

Parallèlement, selon un article du 28 janvier sur bloomberg.com, afin de promouvoir la croissance et la productivité, les dirigeants vietnamiens cherchent à renforcer le rôle du secteur privé dans l'économie. Selon le plan, un plan économique de 5 ans sera adopté lors du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. En vertu duquel d'ici 2025, le secteur privé contribuera à plus de la moitié du produit intérieur brut (PIB) de l'économie par rapport à 42% d’aujourd'hui.

En ce qui concerne la croissance économique, le professeur Carl Thayer de e l'Université australienne de la Nouvelle-Galles du Sud a prévu qu'après la décélération provoquée par la pandémie de COVID-19, le Vietnam est en croissance. Le professeur Carl Thayer a estimé que le Vietnam s'intègrait de plus en plus dans l'économie mondiale, avait signé de nombreux accords commerciaux et devenaient une destination attrayante des investissements étrangers.

Selon les documents et des plans publiés, le Vietnam vise à devenir un pays en développement industriel moderne, dépassant les revenus moyens faibles d'ici 2025.-VNA