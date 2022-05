Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a signé la Décision n°569/QD-TTg du 11 mai 2022 promulguant la Stratégie pour le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la créativité à l'horizon 2030.



L'objectif est que les sciences, les technologies, l'innovation et la créativité jouent un rôle important dans le développement des industries de pointe, en se concentrant sur les industries de transformation et de fabrication, et permettent de profiter des avantages commerciaux et des opportunités de la quatrième révolution industrielle.



D'ici 2030, la part des produits industriels de haute technologie dans les industries de transformation et de fabrication atteindra au moins 45 %. En outre, les sciences, les technologies, l'innovation et la créativité apporteront une contribution importante au développement des valeurs culturelles et sociales, ainsi qu’au développement humain...



L'une des principales solutions avancées est de construire un système national d'innovation.



Concrètement, il faudra développer des écosystèmes d'innovation dans les industries, l'agriculture et les services. Les grandes entreprises joueront un rôle central dans la conduite des activités d'innovation. Les agences de gestion de l'État auront pour rôle de créer un environnement institutionnel et politique favorable, de favoriser les liens entre entreprises, instituts d’études, universités...

Photo d'illustration: VNA



Parallèlement, un réseau de centres nationaux d'innovation, de centres d'innovation sectoriels et régionaux et de centres de soutien aux start-up, sera développé.



Une autre des mesures clés de la Stratégie sera de développer des ressources humaines dotées de qualifications et d'une créativité élevées. Plus précisément, la Stratégie encourage le renforcement des formations en sciences et technologies, la sélection et l’envoi de personnel pour la formation dans des pays aux sciences et technologies avancées, ainsi que la mise en œuvre de solutions pour améliorer la quantité et la qualité des ressources humaines pour répondre aux besoins des entreprises.



De plus, des réglementations seront révisées et modifiées pour encourager le déplacement de ressources humaines entre les secteurs public et privé. Des mécanismes et politiques favorables seront également pris pour attirer de l'étranger des ressources humaines hautement qualifiées, dont les Vietnamiens d'outre-mer. -VNA