Séance de travail entre l'ambassadeur du Vietnam en Ukraine, Nguyen Anh Tuan, et les responsables de la société Ukrspecexport. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Ukraine, Nguyen Anh Tuan, a effectué le 7 octobre une visite de travail dans la société d'État ukrainienne pour l'exportation et l'importation de produits et services à usage militaires et spéciaux, Ukrspecexport, pour préparer les réunions prochaines du Comité intergouvernemental Vietnam - Ukraine.

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur Nguyen Anh Tuan a apprécié des technologies et produits à usage militaires de l’Ukraine, notamment ceux d’Ukrspecexport.

Il a indiqué que le Vietnam avait besoin de réparer, d’entretenir, de moderniser et d’acheter des équipements militaires au service du maintien de la paix et de sa protection dans le nouveau contexte.

Il a espéré que la coopération technique et militaire entre les deux pays serait discutée lors de la 17e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam – Ukraine sur la coopération technique militaire.

Pour sa part, le directeur général d’Ukrspecexport, Vadym Nozdria, a affirmé que l’élargissement et le développement de la coopération avec le Vietnam étaient l’une des priorités de sa société, ajoutant qu’une délégation sera envoyée au Vietnam fin 2020 ou début 2021 pour étudier la demande du pays.

Avec des technologies avancées et des produits bien appliqués dans la réalité, Ukrspecexport est capable de bien répondre aux exigences du Vietnam. En outre, la société attache une grande importance à la possibilité de déployer des projets de transfert de technologies et de coopération dans la fabrication des produits d’intérêt commun avec le Vietnam.



Ukrspecexport relevant du groupe Ukroboronprom figure parmi la centaine de meilleures entreprises mondiales de défense. Ukrspecexport possède des bureaux de représentation en Chine, au Pakistan, en Égypte et en Algérie. Ses produits sont très diversifiés, notamment missiles et armes de précision, véhicules blindés, radars, avions et moteurs, drones, navires, équipements et armes en mer.

Ukrspecexport exporte ses produits vers environ 100 pays à travers le monde. -VNA