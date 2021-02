Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre vient de publier le Statut d'organisation et de fonctionnement du Fonds national d'innovation technologique.

Ce Fonds fonctionne suivant le modèle d'une SARL unipersonnelle dont 100% du capital social est détenu par l'État.

Les objectifs de fonctionnement de ce Fonds sont de venir en aide aux entreprises dans le transfert, l'innovation technologique conformément à la Loi sur le transfert de technologies, de promouvoir le transfert technologique au service du développement agricole dans les régions rurales, montagneuses aux conditions socio-économiques difficiles.

De même, ce Fonds assiste l'incubation technologique, l'incubation d'entreprises scientifiques et technologiques, le décodage technologique, soutient la formation de ressources humaines scientifiques et technologiques pour le transfert et l'amélioration des technologies.

Enfin, il est responsable de la réception, de la gestion et de l'utilisation des sources de capital provenant du budget de l'État, des sources financières légales, des contributions volontaires d'entreprises, d'organisations et de particuliers dans le pays et à l'étranger... -VNA