Photo d'illustration : ictvietnam.vn



Hanoï (VNA) - Dans le contexte difficile de l'épidémie de COVID-19, la communauté des startups vietnamiennes se développe fortement. En 2021, la communauté des startups a attiré plus de 1,3 milliard de dollars de capital-risque - un record investissement jamais connu.

Pham Hong Quat, directeur du Département du développement des marchés et des entreprises scientifiques et technologiques (ministère des Sciences et des Technologies) a estimé qu’en raison de l'épidémie, les startups ne pouvaient pas se rencontrer en face à face pour attirer des fonds. Alors, elles devaient utiliser des solutions technologiques pour maximiser les connectivités en ligne et appeler aux fonds d'investissement.

En particulier, les besoins domestiques permettent aux startups vietnamiennes à tester des produits qui aident à la transformation numérique et s’orientent vers des solutions globales.

Reconnaissant le développement de la communauté des startups vietnamiennes en 2022, Pham Hong Quat a précisé que "En 2022, le Vietnam continue à s'élancer. Les startups vietnamiennes peuvent trouver des solutions pour s’adapter et se développer fortement après la pandémie."

En 2021, la communauté des startups a attiré plus de 1,3 milliard de dollars de capital-risque - un record investissement jamais connu. Photo : baodautu



Afin d'aider la communauté des startups à s’avancer, Pham Hong Quat a insisté sur la nécessité d'avoir une équipe de conseillers professionnels, et de nombreuses politiques pour soutenir les startups à se développer vers des solutions globales.

Des experts en technologie affirment que la promotion des startups vietnamiennes vers des solutions globales est un gros problème et le centre du processus de promotion du développement économique national en général et du secteur d’innovation et de créativité, en particulier.

En fait, lorsque les investisseurs étrangers viennent au Vietnam, ils demandent toujours aux startups dans quels domaines ils se spécialisent et quels problèmes mondiaux ce domaine peut résoudre. Donc, la connexion et la coopération entre les startups vietnamiennes sont indispensable. -VNA