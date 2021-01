Le Vietnam devrait exporter 100.000 tonnes de riz vers l'Union européenne. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’agence de presse russe Sputnik a publié un article saluant les réalisations importantes obtenues par le Vietnam en 35 ans de mise en œuvre de la politique de Renouveau (Doi moi).

Dans le chapeau de son article, l'auteur Taras Ivanov a affirmé que la politique de Renouveau lancée lors du 6e Congrès national du Parti et développée lors des congrès suivants, avait marqué un tournant dans l’œuvre d’édification du socialisme et de défense de la patrie socialiste du Vietnam.

De 2002 à 2018, le PIB par habitant a été multiplié par 2,7, atteignant plus de 2.700 dollars en 2019, permettant à plus de 45 millions de personnes d'échapper à la pauvreté. Le taux de pauvreté a fortement chuté, passant de plus de 70% à moins de 6%.

Le thon est un produit d'exportation phare du Vietnam vers le marché européen. Photo: VNA

L'épidémie de COVID-19 n'a pas non plus empêché l'économie vietnamienne d'atteindre des résultats «spectaculaires» avec une croissance du PIB de près de 3% et la taille de l'économie augmentant de 1,4 fois.

Selon le journaliste russe, le Vietnam peut être fier d'être l'un des rares pays à avoir réussi dans le contrôle et la prévention de nombreuses maladies infectieuses dangereuses dont le COVID-19. Ce succès, qui est considéré comme un "phénomène" dans le monde, s'explique par l’unanimité de l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple du Vietnam, a-t-il souligné.

La recherche sur un vaccin contre le COVID-19 à l'Institut des vaccins et produits biologiques médicaux de la province de Khanh Hoa. Photo: VNA

Dans son processus de Renouveau et d’intégration internationale, la diplomatie vietnamienne s’est vu confier une mission complètement nouvelle en apportant une contribution importante à la création et au maintien d'un environnement pacifique et stable, protégeant fermement la Patrie et trouvant de nouvelles façons pour promouvoir la coopération internationale, créer toutes les conditions internationales favorables à la construction et au développement du pays, rehausser sa position et sa puissance.

Lors des conférences internationales et de l'ASEAN, sur la question de la Mer Orientale, le Vietnam a créé un consensus et profité du soutien de pays régionaux et internationaux. Dans le même temps, le Vietnam a continué de mener des activités économiques normales dans les eaux de sa zone économique exclusive.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc préside le 11e Sommet ASEAN-Nations Unies. Photo: VNA

Au cours de la période à venir, les relations extérieures multilatérales du Vietnam viseront à assumer un rôle plus large sur tous les aspects de l'ASEAN et du Conseil de sécurité des Nations Unies, à remplir les engagements importants tels que la Vision de l’ASEAN pour 2025 et l’après-2025, la Vision de l’APEC pour 2040 et ceux dans le cadre des accords de libre-échange signés, de l'Agenda 2030 de l'ONU sur le développement durable, de l'Accord de Paris sur le changement climatique...

Avec ses réalisations obtenues ces 35 dernières années, le Vietnam innovant, dynamique et en développement continu est devenu un «point lumineux» sur la carte du monde, a affirmé le journaliste russe. -VNA