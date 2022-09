Lors du spectacle. Photo: VNA

Son La (VNA) – Un spectacle mettant à l’honneur l’art de la danse “Xòe” du peuple Thái, inscrit par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, a eu lieu dans la soirée du 17 septembre dans la ville de Son La, province éponyme du Nord.



Xòe est une forme de danse vietnamienne avec des mouvements qui symbolisent les activités humaines dans le rituel, la culture, la vie et le travail. Elle est exécutée lors de rituels, de mariages, de fêtes de village et d’événements communautaires.



Il existe trois principaux types de xòe : le rituel, en cercle et de présentation. Les danses xòe rituelles et de présentation portent le nom d’accessoires utilisés lors de certaines représentations. Par exemple, il y a l’écharpe xòe, le chapeau conique xòe, l’éventail xòe, la canne de bambou xòe, la musique xòe, le bâton xòe et la fleur xòe. Mais la forme la plus populaire est le cercle xòe, dans lequel les danseurs forment un cercle et se produisent en harmonie. Les mouvements de base consistent à lever et ouvrir les mains, puis à les abaisser et à serrer les mains de la personne adjacente. Les danseurs suivent des pas rythmés, cambrant légèrement la poitrine et se penchant en arrière. Bien que simples, les mouvements de danse symbolisent les souhaits de santé et d’harmonie de la communauté. La danse est accompagnée de divers instruments de musique, notamment des luths en calebasse, des orgues à bouche, des tambours, des gongs, des cymbales et des flûtes en roseau. La musique instrumentale se mêle au chant et au tintement des bijoux en argent accrochés à la taille des femmes.



Transmise de génération en génération au sein des familles, des troupes de danse et des écoles, la danse xòe est devenue un symbole d’hospitalité et un marqueur identitaire important pour le peuple Thái du nord-ouest du Vietnam.



Selon la vice-présidente du Comité populaire de la province de Son La, Trang Thi Xuan, sa localité envisage de promouvoir cet art aux destinations touristiques, parallèlement aux efforts d’études et de développement des valeurs culturelles de l’ethnie Thái. -VNA