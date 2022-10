Affiche du spectacle de danse contemporaine Le coucher du soleil. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - Le coucher du soleil est la dernière performance de la troupe d'artistes de l’Opéra-ballet de Hô Chi Minh-Ville (HBSO). Cette œuvre, écrite et réalisée par Nguyên Phuc Hai et Nguyên Phuc Hung, sur le fond musical de Viêt Anh, traite une histoire d'amour et de loyauté pendant les années de guerre. Elle sera présentée au public à 20h00 samedi 5 novembre sur la scène du HBSO.



"Bien qu'elle passe par les différentes étapes de la guerre, cette œuvre n'essaie pas de montrer sa cruauté, mais dépeint principalement les portraits et les histoires derrière la guerre, y compris la plus belle et la plus poétique des histoires", selon les auteurs.



La pièce comprendra trois parties : l’espoir, l’amour et le coucher de soleil, avec la participation de nombreux jeunes artistes dont l'artiste méritoire Trân Hoàng Yên, Dang Minh Hiên, Sung A Lung et Dô Hoàng Khang Ninh sur une chorégraphie dirigée par Nguyên Phuc Hung. Ce sera l'occasion pour les jeunes artistes de montrer leurs idées nouvelles et uniques au public.



La partie musicale de l'œuvre sera interprétée par le musicien Viêt Anh, qui a également apporté sa notoriété à l'oeuvre de ballet Kiêu et qui a remporté le prix d'excellence au Festival professionnel de musique et de danse 2022.-CVN/VNA