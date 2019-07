Photo : VNA

Ha Tinh (VNA)- Un spectacle artistique placé sous le thème « Dong Loc- des fleurs immortelles » a eu lieu le 22 juillet à Ha Tinh (Centre), en l’honneur de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet) et du 51e anniversaire de la victoire du carrefour de Dong Loc (24 juillet).

Le programme a retracé des traditions révolutionnaires de la terre de Ha Tinh, une localité qui a vu naître de nombreux héros et héroïnes du pays. Ce spectacle est une activité exprimant la reconnaissance des jeunes vis-à-vis des sacrifices des générations précédentes.

L’événement a vu la présence, entre autres, du président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Tran Thanh Man, du vice-président de l’Assemblée nationale Uong Chu Luu et de délégués des branches à Ha Tinh, de Mères héroïnes, de proches de morts pour la Patrie, d'habitants locaux.

Situé à 20 km de la ville de Hà Tinh, Dông Lôc fut, pendant la guerre contre l’armée américaine, la porte de communication entre le Nord et la piste Hô Chi Minh. Les avions américains y larguèrent une énorme quantité de bombes. Ce tronçon de route de moins de 20 km fut à lui seul la cible de 2.057 bombardements.

Une équipe de dix jeunes filles volontaires âgées de 17 à 22 ans, et dirigée par Vo Thi Tan, était chargée de la remise en état de la route pour assurer la circulation. Le 24 juillet 1968, malgré des bombardements répétés, elles restèrent à leur poste pour combler les cratères et remettre la route en état. À 16h30, lors d’un nouveau raid de bombardiers américains, les dix jeunes filles furent tuées, la houe et la pelle en main.

Aujourd’hui, le carrefour de Dông Lôc a retrouvé sa verdure. Sur la colline, au milieu des pins et du chant des cigales, un monument a été érigé pour honorer les dix héroïnes. -VNA