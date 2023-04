Hanoi (VNA) - Une cérémonie a récemment eu lieu sur le site spécial des reliques nationales de la prison de Phu Quoc, sur l'île de Phu Quoc au large de la province de Kien Giang (Sud), pour marquer le 50e anniversaire du retour des révolutionnaires communistes vietnamiens emprisonnés par l'ennemi.

Des visiteurs à une zone de la prison de Phu Quoc. Photo : internet



Il y a cinq décennies, en mars 1973, les accords de paix de Paris étaient signés. L'un des termes de l'accord était le retour des prisonniers de guerre entre les signataires. Le retour des soldats détenus à la prison de Phu Quoc a mis fin à ce qu'on appelait « l'enfer sur terre ».



De retour sur les lieux, les anciens prisonniers n'ont pu s'empêcher de se remémorer des années pleines de privations, où ils ont enduré toutes sortes de tortures. Des larmes coulaient sur leurs visages alors qu'ils commémoraient des camarades qui se sont sacrifiés l pour la nation.



Duong Minh Phu , ancien prisonnier, a exprimé :‘’Nous revenons ici pour commémorer nos camarades. Nous sommes reconnaissants envers le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamien de nous avoir libérés de la prison.’’



La prison de Phu Quoc a ouvert ses portes en 1967. C'était la plus grande prison américaine du Sud-Vietnam et elle détenait plus de 40 000 personnes, pour la plupart des soldats patriotes. Au cours de ses presque 7 années de fonctionnement, la prison a appliqué quelque 45 formes de torture cruelle et brutale. Plus de 4.000 prisonniers sont morts. Ceux qui s’en sont sortis ont porté des blessures à la fois physiques et psychologiques.



Xuan Dien, aussi ancien prisonnier, a dit que ‘’Je ne comprends pas vraiment comment nous, les prisonniers, avons pu endurer toutes les formes de torture. J'ai été témoin de la mort de nombreux camarades.’’

Les prisonniers, qui ont finalement retrouvé leur famille après des années de détention, ont en effet eu de la chance. Ils espèrent maintenant que la jeune génération d'aujourd'hui continuera de promouvoir les traditions révolutionnaires du pays et construire une nation prospère et heureuse.- VNA