Des scientifiques de l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam et de l’Académie bulgare des sciences ont collaboré dans l'analyse phytochimique de la propolis vietnamienne.

Des experts et de jeunes chercheurs de 25 pays du monde entier sont réunis dans le cadre de la 7e édition de la série "Champs magnétiques dans l'univers".

Le colloque scientifique "Champ magnétique dans l'univers : du laboratoire aux étoiles et à la structure cosmique d'origine" s’est tenu le 16 février à Quy Nhon (Binh Dinh).

Le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’armée du Vietnam (Viettel), le groupe vietnamien FPT et Vingroup viennent d’annoncer leur projet de recherche et de production du réseau 5G.