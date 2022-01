Nguyên Thuy Tiên, co-fondatrice du "Réseau du cancer du sein du Vietnam". Photo : MXH hoi dap Ung thu/CVN



Hanoï (VNA) - Le cancer coûte la vie à de très nombreuses personnes. Nguyên Khanh Thuong, une jeune fille pleine d’enthousiasme, a consacré la "flamme de sa jeunesse" à aider toutes celles qui, comme elle, luttaient contre cette maladie.

À travers le "Réseau du cancer du sein du Vietnam" que Mme Thuong a fondé, son feu intérieur ne s’est pas éteint, et a même été transmis à sa petite sœur, Nguyên Thuy Tiên, co-fondatrice de cette organisation.



Depuis sa création, le réseau a organisé de nombreuses campagnes, et nous avons eu la chance de pouvoir participer à l’une d’entre elles, intitulé "Festival du chapeau conique rose 2019". C’est l’une des activités de volontariat les plus longues et les plus gratifiantes auxquelles nous avons participé. Le réseau organise des activités très originales afin de collecter des fonds dans le but d’aider financièrement les femmes atteintes de la maladie. L’une des activités les plus innovantes organisées par le réseau est sans doute le don de cheveux destinés à fabriquer des perruques pour les patientes atteintes d’un cancer du sein. Durant cet événement, nous avons pu interagir avec des femmes célèbres venues apporter leur soutien, mais aussi et surtout avec de nombreuses femmes anonymes motivées à l’idée d’aider des femmes en difficulté.



Une jeunesse épanouie



Mme Thuy Tiên est certainement l’une d’entre elles. Il y a quelques années, elle décida de mettre sa carrière de côté pour s’occuper de sa sœur, lorsque celle-ci fut diagnostiquée d’un cancer au stade 4. La nouvelle tomba pour la famille comme un couperet, alors même que Thuong était en train de vivre une jeunesse épanouie. En dépit du fait que les jours de Thuong étaient comptés, les deux sœurs se lancèrent corps et âme dans le projet "Réseau du cancer du sein", réalisant que le manque d’informations disponible sur cette maladie était meurtrier pour un grand nombre de femmes.

Faisant partie de l’organisation, je suis arrivée très tôt au stade Hô Xuân Huong, situé dans le 3e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. Chacun des volontaires donnait un coup de main comme il le pouvait afin de rendre le festival inoubliable pour les participants. L’élément original de l’événement ? Tous les bénévoles comme les festivaliers étaient invités à porter des vêtements de couleur rose !



Pendant le festival, de nombreuses animations eurent lieu sur plusieurs stands : jeux de loterie, stand de vernis à ongles gratuit, stand de vente de souvenirs, comptoirs d’accueil.



Concernant la séance de don de cheveux, tous sont envoyés à la "Bibliothèque de perruques" afin de traiter des patients cancereux. Pour pouvoir faire un don, vous devez remplir quelques conditions simples telles que vos cheveux ne sont pas une perruque ou une extension, et doivent mesurer au moins 25 cm de long. Que vos cheveux aient été teints, permanentés, ou même fragilisés, soyez assurés qu’ils seront bien utilisés.



Les informations personnelles du donneur seront également gardées confidentielles conformément à la norme, vous n’avez pas à vous en soucier. Le cancer du sein prive une femme de beaucoup de choses, des cheveux gracieux, un corps sain, de beaux seins, mais aussi et surtout, dans de trop nombreux cas, d’un avenir brillant. Personne ne peut faire de miracles, si ce n’est l’avancée de la science. Mais chacun d’entre nous peut porter de l’optimisme et de la joie, un vrai tremplin psychologique pour combattre plus efficacement la maladie.



Envoyez donc vos vœux de paix aux femmes qui luttent contre le cancer du sein, et souhaitez que le "Réseau du cancer du sein du Vietnam" apporte toujours plus de "sourires éclatants" aux femmes touchées durement par le sort. -CVN/VNA