Un scène dans la vidéo "Nous faisons ensemble". Photo: Hanoimoi

Hanoï (VNA) - La vidéo "Nous faisons ensemble", sélectionnée comme chanson titre de la campagne "Standard Youth-Say No to Gender Stereotypes", a été officiellement publiée afin de transmettre l'esprit d'égalité des sexes et de promouvoir le partage des responsabilités dans la famille entre les hommes et les femmes.

"Nous faisons ensemble" est une chanson du rappeur Rica et du chanteur Lam Bao Ngoc. Avec un rythme joyeux, le thème musical véhicule un message en faveur du partage de tous les travaux du quotidien de chaque famille.

Le clip vidéo a été présenté le 30 mai sur l'application VieOn et les plateformes numériques de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

La cérémonie de publication de la vidéo "Nous faisons ensemble". Photo: Hanoimoi

Auparavant, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et l'organisation Plan International Vietnam avaient lancé le concours interactif en ligne "Standard Youth-Say No to Gender Stereotypes" sur le thème « Partager ensemble la responsabilité financière dans la famille ».

La campagne vise à changer les préjugés sexistes dans les tâches familiales quotidiennes, la responsabilité financière, la sélection des emplois et les rôles de leadership entre les hommes et les femmes. -VNA