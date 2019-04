Son La (VNA) - La coopération entre la force de garde-frontière de Son La, le département de prévention et de lutte contre la drogue et la criminalité du Commandement des gardes-frontières du Vietnam et les provinces laotiennes de Houaphan et Luang Prabang a permis de démanteler de plusieurs grands trafics de drogue, contribuant à la réduire la criminalité le long de la frontière Vietnam-Laos.

Le vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, Lê Quy Vuong, s’exprime lors de la conférence, le 25 avril à Son La. Photo : VNA

Ce bilan a été communiqué lors de la conférence récapitulative d’une décennie de mise en œuvre du plan SH 09 de coopération avec les provinces du Nord du Laos dans la lutte contre le trafic de drogue, tenue jeudi 25 avril à Son La en présence des autorités vietnamiennes et laotiennes.Les parties ont conjointement découvert 3.320 affaires de trafic de drogue, arrêté 4.664 suspects et saisi plus de 874 kg d’héroïne, plus de 56 millions de comprimés de drogue de synthèse et plus 300 kg d’opium.S’adressant à la conférence, le vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, Lê Quy Vuong, a recommandé que cette collaboration soit maintenue dans les temps à venir.Il a suggéré aux forces de police des provinces de Son La et du Nord du Laos de renforcer leur consultation et de mettre en œuvre leurs plans de prévention et de lutte contre la drogue pour maintenir la sécurité politique, la paix et de l’ordre sociaux dans leurs localités.À cette occasion, les autorités de Son La ont remis 24 certificats de mérite aux forces de police des provinces du Nord du Laos et 21 autres à la police locale. Les dirigeants des forces de police des provinces du Nord du Laos ont également remis des certificats de mérite à 24 collectifs et particuliers à Son La. –VNA