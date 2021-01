Remise du certificat reconnaissant Son Dông comme l'une des communes néo-rurales. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - La vie dans nos campagnes nous emmène aujourd’hui à Son Dông, dans la province méridionale de Bên Tre. Huit années d’efforts intenses auront suffi à cette commune pour se mettre aux normes de nouvelle ruralité.



C’est au milieu de l’année 2019 que la commune de Son Dông a franchi la ligne d’arrivée, achevant ainsi sa «course aux 19», aux 19 critères de la nouvelle ruralité, cela s’entend… Les 58 milliards de dôngs qu’elle a reçus au cours des quatre années précédentes sont sans doute pour beaucoup dans ce succès. Mais ce succès, elle le doit aussi au dynamisme de ses habitants, lesquels ont tout de même cotisé 9 milliards, ce qui en dit long sur l’efficacité du travail de sensibilisation entrepris sur place.

Photo : VOV



Les résultats sont là, en tout cas: toutes les routes vicinales ont été, soit asphaltées, soit bétonnées, alors que les anciens ponts en bambou ont été remplacés par des ponts en dur. Les 28 canaux qui assurent l’irrigation de près des neuf dixièmes des terres cultivables ont été également dragués et débouchés…. Mais pour Vo Van Chinh, qui est un habitant de la commune, les efforts doivent être poursuivis…



«Tout le monde est engagé, ici!», nous assure-t-il. «Beaucoup de gens ont cédé du terrain et offert des matériaux pour élargir les routes vicinales. Mais ce n’est pas tout: tous les dimanches, les cadres et les habitants nettoient les routes et les canaux, histoire que tout ça reste propre.»



Actuellement, la recette budgétaire de Son Dông frise les 5 milliards de dôngs (soit 176.000 euros au cours actuel) chaque année. Quant au revenu annuel moyen par habitant, il atteint 45 millions de dôngs (1.580 euros). Le taux de foyers pauvres, lui, a été ramené à 0,8%, soit 29 foyers concernés.



De manière générale, le niveau de vie des habitants ne cesse de s’améliorer. Témoins les très nombreuses maisons qui ont été rebâties en dur au cours de ces dernières années: 82% de toutes celles qu’abrite la commune, qui compte aussi trois écoles qui ont été mises aux normes nationales...



Comme il se doit en milieu néo-rural, ce sont les agriculteurs qui sont les principaux acteurs du changement. À Son Dông, ils ont décidé de se réunir au sein de trois coopératives, de façon à se garantir une certaine stabilité de revenus. Mais rien n’aurait été possible sans l’implication des 450 membres du comité du Parti de la commune, comme nous l’explique Dang Thu Hiên, la présidente de l’antenne communale du Front de la Patrie du Vietnam.



«On travaille toujours en étroite collaboration avec le comité du Parti et les autres organisations socio-politiques lorsqu’il s’agit de sensibiliser la population», nous dit-elle. «Notre commune a fait peau neuve, c’est une très bonne chose… Mais à Son Dông, on n’est pas du genre à s’endormir sur des lauriers. Aujourd’hui, il s’agit de pérenniser les acquis…»



Conscients de cette nécessité de ne surtout pas relâcher l’effort, les autorités locales continuent de proposer des soutiens financiers et des assistances techniques, notamment pour tout ce qui touche à la formation professionnelle.



Lê Huu Phong est le secrétaire adjoint du comité du Parti de la commune. Pour lui aussi, rien n’est acquis…



«À notre niveau, il y a deux critères dominants: l’environnement et les voies de communication. C’est pour ça qu’on appelle les gens à protéger l’environnement et à participer à la modernisation du réseau routier... Il y a toujours beaucoup à faire, dans ces domaines-là comme dans d’autres… Quoi qu’il en soit, Son Dông est déterminée à tout mettre en oeuvre pour devenir l’une des communes néo-rurales exemplaires du pays en 2025», nous indique-t-il.



La nouvelle ruralité, c’est le progrès et le progrès, on ne l’arrête pas… Surtout pas à Son Dông.-VOV/VNA