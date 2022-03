Des Casques bleus vietnamiens lors de la cérémonie. Photo: cand.com.vn

Hanoï (VNA) - Soixante-trois membres de l'hôpital de campagne de niveau 2 n°3 déployés à Bentiu, au Soudan du Sud, se sont vu décerner la médaille des Nations unies honorant leur participation à la Mission au service de la paix.

Depuis son déploiement le 26 mars 2021, l'hôpital de campagne de niveau 2 N°3 a fourni des services médicaux de haute qualité à plus de 1.400 patients, dont des membres du personnel de l'ONU et des habitants locaux. Il a effectué avec succès plus de 16 chirurgies compliquées et fourni un transport aérien d'urgence à 15 cas, a fait savoir son directeur, le lieutenant-colonel, docteur Trinh My Hoa.

Des médecins de l'hôpital de campagne de niveau 2 n° 3 du Vietnam, au Soudan du Sud, reçoivent la médaille des Nations Unies. Photo : fournie par l'hôpital.

Hiroko Hirahara, cheffe du Bentiu Field Office, et le général Dhananjay Joshi, commandant par intérim de la force des Nations Unies au Soudan du Sud, ont déclaré apprécier le dévouement et le professionnalisme de l'hôpital de campagne de niveau 2 N°3.

Malgré un grand volume de travail, l'hôpital a mis en œuvre et participé à de nombreuses activités telles que fournir des conseils en matière de prévention et du contrôle du VIH/SIDA, partager des médicaments et du matériel avec les organes locaux, faire don de fournitures scolaires à des élèves, etc.

Les membres de l'hôpital de campagne de niveau 2 n°3 du Vietnam et des délégués lors de la cérémonie de remise de la médaille . Photo: cand.com.vn

Malgré les difficultés causées par la pandémie de COVID-19, l'hôpital de campagne de niveau 2 n°3 du Vietnam joue un rôle important dans la prévention et le contrôle de l'épidémie à la base de Bentiu.

Le lieutenant-colonel Pham Tan Phong, commandant de la force vietnamienne de maintien de la paix au Soudan du Sud, a exprimé sa profonde gratitude à la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) et aux agences des Nations unies pour leur soutien. -VNA