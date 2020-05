Lors de la réunion (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) – Mardi matin, l'Assemblée nationale (AN) a discuté en ligne des contenus ayant des avis différents dans le projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur l'organisation de l'AN.Les députés ont également entendu une proposition sur le projet de loi sur la protection de l'environnement (révisé) et un rapport vérifiant le projet de loi.Dans l'après-midi, l'AN a poursuivi sa réunion en ligne. Les députés ont entendu un rapport du Comité permanent de l'AN qui expliquait les questions soulevées lors des débats précédents sur le projet de loi sur l'investissement (révisé) et les ajustements apportés au projet. Ils ont ensuite discuté des questions ayant des avis différents dans le projet de loi.À l'issue de la réunion, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, a donné plus d'explications sur les questions qui préoccupent les députés.Le 27 mai, l'AN devrait examiner un rapport de l'équipe de supervision de l'AN sur la mise en œuvre des politiques et des lois sur la prévention et la lutte contre la maltraitance des enfants. La séance sera retransmise en direct sur les chaînes de télévision et de radio nationales ainsi que sur la chaîne de télévision de l’AN. -VNA