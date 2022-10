Hanoi (VNA) – Le gouvernement a prévu de focaliser les efforts sur la mise en œuvre de six tâches et solutions clés visant à développer un marché des sciences et technologies harmonieux, efficace, moderne et intégré, a annoncé mercredi 5 octobre l’Office du gouvernement dans un communiqué.

Photo d'illustration: baochinhphu.vn



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère des Sciences et des Technologies et aux ministères, branches et localités de se concentrer sur la révision et l’élimination des difficultés et des goulots d’étranglement en termes d’institutions, de mécanismes et de politiques, a-t-il précisé.



Cela a pour objectif de développer un marché des sciences et technologies harmonieux, efficace, moderne et intégré conformément à l’esprit de la résolution du 13e Congrès national du Parti, des résolutions du Bureau politique, des stratégies et programmes de développement scientifique et technologique du gouvernement, a-t-il poursuivi.



Le chef du gouvernement a ordonné d’organiser et de mettre en œuvre efficacement deux objectifs majeurs et sept groupes de tâches et solutions définis dans le Programme national de développement du marché des sciences et technologies jusqu’en 2030. Ce programme national, promulgué par décision n°1158/QD-TTg du Premier ministre le 13 juillet 2021, fixe des objectifs chiffrés pour 2025 et 2030.

Photo d'illustration: cand.com.vn

Le Premier ministre a également demandé de renforcer l’interconnectivité, afin d’harmoniser le marché des sciences et technologies avec les marchés des biens, des services, du travail et de la finance ; de promouvoir le partenariat public-privé, de mobiliser les capitaux des entreprises, des particuliers et de la société pour le développement du marché des sciences et technologies.



En même temps, il faut se concentrer sur l’élaboration et le pilotage des politiques destinées à impulser la commercialisation des résultats de la recherche scientique, de la propriété intellectuelle générée par le budget de l’État, le partenariat public-privé et l’investissement privé dans la production et le commerce.



D’autres tâches et solutions consistent à mettre en place des politiques pour encourager les entreprises à importer des technologies de base par le biais des instituts de recherche et des universités, et à élaborer des politiques pour encourager l’entrepreneuriat, l’innovation, la créativité, le développement du big data et de l’écosystème scientifique et technologique. – VNA