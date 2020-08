Environ 265.000 travailleurs étrangers à Singapour ont reçu le feu vert pour reprendre leur travail. Photo: tnp.sg

Singapour (VNA) - Jusqu'au 4 août, environ 265.000 travailleurs étrangers dans les secteurs de la construction, de la construction navale et de la transformation à Singapour ont reçu le feu vert pour reprendre leur travail, a indiqué le ministère singapourien de la Main-d'oeuvre (MOM).

Parmi ces personnes, environ 180.000 résident dans des dortoirs.

Le ministère singapourien de la Santé a affirmé que les autorités prenaient activement des mesures pour vider tous les dortoirs des travailleurs étrangers du coronavirus d'ici vendredi.

Environ 273.000 travailleurs étrangers, soit près de 90% des résidents des dortoirs, se sont rétablis ou ont été testés négatifs au COVID-19 jusqu'au 3 août,

Au Cambodge, le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports a publié mardi des lignes directrices pour la réouverture de 20 écoles privées à Phnom Penh et dans les provinces de Siem Reap et Battambang dans le contexte de la propagation de la pandémie de COVID-19.

Les directives indiquent que les salles de classe, les bibliothèques, les laboratoires, les cantines, les toilettes et les installations de lavage des mains doivent être désinfectés avant la réouverture d’écoles.

Les enseignants doivent maintenir une température de classe d'au moins 24 degrés Celsius. De plus, les écoles doivent installer des tables et des chaises à au moins 2 m les uns des autres et pas plus de 25 élèves peuvent être dans une classe à la fois. Les rassemblements de masse doivent être évités et les élèves doivent maintenir une distance de sécurité d’au moins 1,5 m.

En juillet, le Conseil des ministres avait décidé d'autoriser le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports à rouvrir 20 écoles aux normes de sécurité ce mois-ci après une fermeture d'écoles de cinq mois dans le Royaume.

Les autorités thaïlandaises se sont préparées à accueillir de nouveau les travailleurs migrants du Cambodge alors que la Thaïlande entre dans sa 7e phase de son assouplissement du verrouillage en raison de la propagation du COVID-19. -VNA