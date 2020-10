Signature du programme "Cuisine sans frontières". Photo : Saigontourist

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La signature du programme "Cuisine sans frontières" a eu lieu début octobre entre l’école STHC, le Centre de recherche, de conservation et de développement culinaire du Vietnam et l’Association des chefs de cuisine professionnels de Saigon.



Les trois partenaires souhaitent mettre en haut de l’affiche la cuisine vietnamienne et internationale pour leurs futurs chefs. Concrètement le programme "Cuisine sans frontières" se déroulera tous les deux mois à l’École hôtelière Saigontourist (STHC).



"Nourriture végétarienne"



Différentes thématiques seront abordées comme les menus végétariens, les plats du Nouvel An, les spécialités de Noël, la transformation des aliments ainsi que la santé dans l’assiette. L’équipe enseignante sera composée d’experts et d’artistes culinaires du Vietnam. Les participants seront des chefs de l’Association des chefs professionnels de Hô Chi Minh-Ville et des étudiants de STHC, la première école de formation dans le domaine de la cuisine, du tourisme et de l’hôtellerie du Vietnam.



Le premier programme de "Cuisine sans frontières" démarre le 22 octobre au STHC, sur le thème de la "Nourriture végétarienne". Il est parrainé par Maggi, la chaîne de restaurants Ngon Hanoï et différentes entreprises de l’agro-alimentaire et du tourisme.-CVN/VNA