Près de trois semaines après la fin des négociations, le Vietnam et le Royaume-Uni ont signé le 29 décembre l’accord de libre-échange à Londres.

Le 11 décembre dernier, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh et la secrétaire britannique au Commerce international Elizabeth Truss avaient signé un rapport de finalisation des pourparlers, ouvrant la voie à la signature officielle et à l’entrée en vigueur de l’accord./.