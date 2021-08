Services de soutien aux employés et aux entreprises sur le portail national de la fonction publique

Hanoï (VNA) - Huit services de soutien aux travailleurs et aux entreprises touchés par la pandémie de COVID-19 ont été lancés sur le portail national de la fonction publique à l'adresse : https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html.

Ce sont le soutien aux travailleurs et employeurs dans la suspension temporaire du paiement des primes au fonds de retraite et de décès, le soutien aux travailleurs dans la suspension de l'exécution des contrats de travail ou le prise de congés sans solde ; le soutien aux employés cessant de travailler ; le soutien aux travailleurs ayant cessé leur contrat de travail mais inéligibles aux allocations chômages ; le soutien aux employeurs dans l'emprunt de capital pour payer des salaires et la relance de la production; la demande d'extension du délai de paiement de l'impôt sur les entreprises; la demande de prolongation du paiement de l'impôt et du paiement de la taxe foncière pour les particuliers; les avis et les recommandations.

La mise en oeuvre des formalités administratives sur le portail national de la fonction publique permet d'économiser du temps, d'assurer la transparence et surtout de limiter les contacts directs, indispensable dans le contexte épidémique compliqué. -VNA