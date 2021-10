Photo d'illustration

Hanoï (VNA) - Au total 6.156 cyber-attaques ont visé les systèmes d’information du Vietnam de janvier à septembre, en forte hausse de 30% par rapport aux 3 premiers trimestres de l’année précédente, a rapporté le Centre national de cyber-sécurité (NCSC) relevant de l’Autorité de la sécurité de l’information du ministère de l’Information et de la Communication.

Rien qu’en septembre, il y a eu 1.074 attaques, soit une baisse de 6,45% sur un mois.



Les experts ont souligné que les groupes ou individus malveillants ont profité de la grande quantité d'informations liées aux vaccins, à la situation épidémique domestique et mondiale, aux réponses des gouvernements et organisations pour lancer des attaques en ligne.



Au Vietnam, les entreprises et organisations promeuvent la transformation numérique dans divers domaines, ce qui pose de nouveaux défis pour la sécurité des réseaux.



Lors de l’exercice international de simulation de l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique de l’ASEAN (ACID) 2021 tenu le 5 octobre à Hanoi, des experts ont averti que les cyber-attaques seraient encore très compliquées ces prochains mois, avec une augmentation tant en nombre qu’en méthodes d'action, qui provoqueront des dommages sur le système d’information sans un renforcement du niveau de cyber-sécurité. -CPV/VNA