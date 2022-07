Le vie-président de l'AN vietnamienne Tran Thanh Man offre un cadeau au Prof. Dr. Boviengkham Vongdara, ministre lao des Télécommunication et de la Communication et président du Comité central l'Association d'amitié Laos-Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les relations spéciales Vietnam-Laos cultivées par les générations de dirigeants et d'habitants des deux pays, deviennent une relation exemplaire, fidèle, pure et rare, un trésor commun inestimable.

C'est ce qu'a affirmé le 20 juillet à Hanoi Tran Thanh Man, membre du Bureau politique, vice-président permanent de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, président du Groupe des députés d'amitié Vietnam-Laos en recevant le Prof. Dr. Boviengkham Vongdara, ministre lao des Télécommunication et de la Communication et président du Comité central l'Association d'amitié Laos-Vietnam, en visite de travail au Vietnam.

Tran Thanh Man a exprimé sa satisfaction de voir se développer sans cesse dans tous les domaines les relations bilatérales, sous la direction des dirigeants du Parti, de l'État, et du soutien du peuple des deux pays.

Les relations entre les deux organes législatifs sont en bonne voie de développement. Les deux parties s'efforcent de mettre en œuvre les contenus du nouvel accord de coopération signé en mai dernier, à l'occasion la visite officielle du président de l'AN vietnamienne Vuong Dinh Hue au Laos.

L'AN vietnamienne est disposée à partager avec le Laos ses expériences en matière de renforcement institutionnel et de mobilisation et d'allocation de ressources pour le redressement et le développement post-pandémique, a déclaré Tran Thanh Man.

Il a émis son souhait que les Associations d'amitié des deux pays collaborent étroitement et organisent de nombreuses activités visant à porter la diplomatie entre les deux peuples à une nouvelle hauteur.

Tran Thanh Man a également proposé aux deux associations de mieux profiter les documents existants sur les relations Vietnam-Laos, et de mener conjointement des activités de propagande et d'éducation sous diverses formes pour renforcer la sensibilisation des deux peuples, notamment de la jeune génération à ces relations spéciales.

Pour sa part, Boviengkham Vongdara a exprimé son enthousiasme et sa fierté d'avoir assister aux meetings célébrant le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos (5 septembre 1962) et le 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos (18 juillet 1977) à Hanoï et Vientiane.

A cette occasion, Boviengkham Vongdara a informé le vice-président de l'AN vietnamienne de certaines activités de coopération des deux Associations d'amitié Vietnam-Laos et Laos-Vietnam en l'honneur de l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos et Laos-Vietnam 2022.

Il a souhaité que les dirigeants de l'AN du Vietnam et du Laos continuent à prêter attention et à créer des conditions favorables pour que les deux associations d'amitié puissent bien accomplir leurs tâches politiques et mettre en œuvre efficacement les programmes de coopération. -VNA