Le vice-président du Comité populaire de la province de Quang Tri, Hoang Nam, au 2e séminaire régional sur les enquêtes sur les restes d'armes à sous-munitions. Photo: VNA



Quang Tri (VNA) – Les autorités de la province de Quang Tri (Centre), en collaboration avec l’organisation Norwegian People's Aid (NPA) et le Centre national contre les mines du Vietnam (VNMAC), ont organisé le 27 août dans la ville de Dong Ha le 2e séminaire régional sur les enquêtes sur les restes d'armes à sous-munitions.

Cet évènement a réuni des représentants du Bureau de contrôle des armes et de sécurité internationale du Département d'État des États-Unis, de l’ambassade des États-Unis au Vietnam, des agences d’actions contre contre les mines du Cambodge, du Laos, du Vietnam, des provinces vietnamiennes de Thua Thien-Hue, Quang Binh et Quang Tri.

Quang Tri est l’une des localités vietnamiennes les plus touchées par les bombes et mines laissées par la guerre, avec plus de 82% de sa superficie contaminée. Ces munitions ont tué et blessé 8.500 habitants locaux depuis la fin de la guerre.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Quang Tri, Hoang Nam, a passé en revue les résultats des projets de neutralisation des bombes et mines lancés ces dernières années.

En 1995, Quang Tri a commencé à réaliser son programme de coopération internationale dans le règlement des conséquences des bombes, mines et engins explosifs de la guerre. 2018 était la première année où cette province n’a enregistré aucun accident causé par les bombes et mines.

Quang Tri vise à devenir en 2025 la première localité vietnamienne à éliminer les accidents causés par les bombes et mines.

L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Daniel J.Kritenbrink, a tenu en haute estime la coopération vietnamo-américaine dans la neutralisation des munitions laissées par la guerre, soulignant que son pays s’engageait à poursuivre les activités de règlement des conséquences de la guerre.

Les participants du séminaire ont également discuté des mesures visant à perfectionner des méthodes et principes des enquêtes sur les restes d'armes à sous-munitions. -VNA