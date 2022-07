Le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Duc Hai. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Les Assemblées nationales du Vietnam et du Laos ont organisé le 12 juillet à Hanoï un séminaire sur l'échange d'expériences entre les deux parties, sous l’égide du vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Duc Hai et de son homologue lao Sommad Pholsena.

Nguyen Duc Hai a souligné qu'en mai 2022, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue avait effectué une visite officielle au Laos, affirmant la politique conséquente du Parti et de l'Etat vietnamiens d’accorder la plus haute priorité aux relations d’amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale entre les deux Partis, les deux Etats, les deux Assemblées nationales et les deux peuples.

Lors de cette visite, les deux parties ont signé un accord de coopération et organisé un séminaire sur le partage d'expériences législatives sur le thème "Mécanismes et politiques pour le redressement et le développement socio-économique après la pandémie de COVID-19". Les deux parties ont aussi organisé un séminaire d'échange d'expériences de travail, axé sur la législation, la supervision des questions socio-économiques, budgétaires, monétaires et d'investissement.

Sommad Pholsena, pour sa part, a exprimé sa profonde gratitude au Parti, à l'Assemblée nationale, au gouvernement et au peuple du Vietnam pour avoir toujours apporté un soutien précieux, opportun et efficace au Laos, surtout dans le contexte actuel où le Laos est confronté à des difficultés économiques et financières, entre autres défis.

Selon le dirigeant lao, le séminaire est une opportunité pour les autorités laotiennes d’apprendre de précieuses leçons du Vietnam dans le processus de développement socio-économique pour qu'ils puissent les appliquer au Laos.

Lors du séminaire, les interventions ont porté sur les expériences de mise en œuvre des plans de développement socio-économique ; les politiques monétaire et fiscale ; la gestion et l’exploitation des ressources ; la supervision par l’organe législatif de la mise en œuvre du Plan national de développement socio-économique du gouvernement ; l’autorisation et le contrôle de l'exploitation minière ; la supervision de la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée nationale sur la gestion des projets d'investissement public, les recettes budgétaires, etc. -VNA