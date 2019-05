Lors du séminaire international sur le mandat de la présidence vietnamienne de l’ASEAN en 2020 et des priorités recommandées. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Des experts vietnamiens et étrangers se sont réunis lors d'un séminaire international tenu le 8 mai à Hanoï pour discuter des priorités pour le Vietnam lorsqu’il assumera la présidence tournante de l'ASEAN en 2020.

L’événement, organisé par l’Académie diplomatique du Vietnam et le Centre d'études sur la sécurité en Asie-Pacifique (APCSS, basé aux États-Unis), était l’une des activités visant à aider le Vietnam à se préparer au mandat de présidence de l'ASEAN l’an prochain.

Le directeur de l’Académie diplomatique du Vietnam, Nguyen Vu Tung, a affirmé le rôle important de l’ASEAN pour le développement de chaque État membre, l’Asie du Sud-Est et, plus largement, l'Asie-Indo-Pacifique. Dans le contexte mondial et régional plein de mutations avec tant de défis et d’opportunités, le Vietnam, en tant que président de l’ASEAN en 2020, devra rechercher des solutions aux défis, saisir les opportunités et collaborer activement avec les autres membres de l’ASEAN pour le développement du bloc.

De son côté, le chef du Département de l’ASEAN relevant du ministère des Affaires étrangères, Vu Ho, a souligné que l’association régionale était toujours au premier rang des priorités de la politique extérieure du Vietnam.

Le séminaire a été axé sur les mesures visant à promouvoir le rôle central de l'ASEAN dans le contexte des changements de la situation mondiale et régionale. Il a également abordé les questions que le Vietnam devrait promouvoir en qualité de président de l’ASEAN en 2020, ainsi que des secteurs dans lesquels les partenaires pourraient appuyer le pays dans sa prochaine mission.

Les participants ont déclaré espérer que le Vietnam apporterait une contribution substantielle au développement de la Communauté de l'ASEAN en 2020.-VNA