Soc Trang (VNA) – Un séminaire sur la mise en œuvre du Programme cible national sur le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses durant la période 2021-2025 dans le delta du Mékong, a eu lieu le 5 avril dans la province de Soc Trang.



Ce séminaire a été organisé par le Comité des affaires ethniques, le Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale, le Comité du Parti et le Comité populaire de la province de Soc Trang.



Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh, le vice-président permanent de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Do Van Chien, et plusieurs autres personnalités, étaient présents.

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s'exprime lors du séminaire. Photo: VNA

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a rappelé que la première phase 2021-2025 du Programme cible national sur le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses pour la période 2021-2030 avait été approuvée par le Premier ministre en octobre 2021. Objectif : d'ici 2025, réduire de 50% le nombre de communes, villages et hameaux en difficultés socio-économiques particulières et d'ici 2030, faire en sorte qu'il n'y en existe plus.



L'Assemblée nationale a approuvé un budget de plus de 137.000 milliards de dongs pour mettre en œuvre le Programme avec 10 projets, 14 sous-projets et 36 contenus spécifiques d'investissement et de soutien d’ici 2025, a indiqué Tran Thanh Man.



De son côté, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a souligné que le Parti, l'État et le gouvernement prêtaient toujours attention aux minorités ethniques et aux populations des zones montagneuses, avant d’insister sur les grandes significations du Programme cible national. Il a demandé aux organes compétents de mieux se coordonner pour achever la préparation et mettre en œuvre le programme ce mois-ci.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh. Photo: VNA

Lors du séminaire, Vietcombank a remis des cadeaux à des ménages pauvres issus de minorités ethniques dans neuf provinces du delta du Mékong, d’une valeur totale de 4,5 milliards de dongs.-VNA