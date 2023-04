Vo Xuan Hoai, directeur adjoint du NIC prend la parole. Photo: NIC



Hanoï (VNA) - Le Centre national d'innovation (NIC) du ministère du Plan et de l'Investissement en collaboration avec le réseau d'innovation du Vietnam à Silicon Valley a organisé jeudi 20 avril à Hanoï en présentiel et en ligne un séminaire intitulé "Avenir de l'intelligence artificielle (IA) générative 2023".

Réunissant des experts en IA de la Silicon Valley, de l'État de Californie, des États-Unis et du Vietnam, ce séminaire était une bonne occasion de connecter des entreprises technologiques de premier plan et des talents technologiques du Vietnam et des États-Unis.

Des experts technologiques venus des États-Unis ont partagé de nouvelles tendances sur le développement et l'application de l'IA pour améliorer les activités d'affaires et développer les marchés. Ils ont également présenté leurs solutions d'innovation en IA aux jeunes innovateurs technologiques au Vietnam et en Asie du Sud-Est.

Prenant la parole lors de l'ouverture du séminaire, Vo Xuan Hoai, directeur adjoint du NIC a souligné que le NIC favorisait la collaboration avec les réseaux d'innovation du Vietnam à travers le monde, par exemple, avec un réseau dans la Silicon Valley pour promouvoir l'innovation en général et l'IA en particulier, accompagner les entreprises et les intellectuels vietnamiens à l'étranger dans l'expansion des affaires dans leur pays d'origine et le transfert de technologies.

A cette occasion, des experts en IA tels que le Dr Phong Nguyen - directeur de l'IA de FPT Software Canada, le Dr Dev Nadgir - directeur de la technologie et expert en IA de Microsoft Asia, Nguyen Thanh Tung, directeur de la technologie de la société MISA, ont partagé les avantages et défis concernant l'AI, ainsi que des conseils pour faire de l'AI un outil qui profite à l'homme et à la société.



L'événement visait à répondre à la Journée mondiale de l'innovation (21 avril) et a créé un espace pour connecter et échanger des connaissances ainsi que des opportunités de coopération dans la recherche, la création technologique et le développement des ressources humaines pour l'innovation. -VNA