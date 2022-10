Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’Académie des sciences et technologies du Vietnam et l’Institut unifié de recherches nucléaires de Doubna (JINR) ont conjointement organisé le 27 octobre à Hanoï, un séminaire et une exposition sur l'application de la physique nucléaire dans le domaine des sciences et technologies.

Dr. Dmitry Kamanin, chef du Département de la coopération internationale du JINR, a informé de ses activités, soulignant des occasions pour les chercheurs et étudiants vietnamiens à participer à des projets de recherche et programmes de formation à court terme du JINR.

De son côté, le professeur associé et docteur Dinh Van Trung, directeur de l’Institut de la physique, relevant de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, a exprimé le souhait de coopérer avec le JINR dans la mise en œuvre des observations géophysiques, l'analyse des données, la modélisation et la prévision des catastrophes naturelles. -VNA