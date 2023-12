Hanoï (VNA) - L'Institut économique du Vietnam (rattaché à l’Académie vietnamienne des sciences sociales) a organisé le 19 décembre à Hanoï un séminaire portant sur le développement et la protection des marques vietnamiennes dans le processus d'intégration économique mondiale.Lors de l’événement, le professeur agrégé et docteur Bui Quang Tuan, directeur dudit Institut, a déclaré que le développement et la protection des marques vietnamiennes joue un rôle très important pour le développement des entreprises et de l'économie nationale, notamment dans le contexte où le pays continue de s'intégrer fortement à l'économie mondiale.Lors du séminaire, des experts et scientifiques se sont concentrés sur diverses questions telles que la situation actuelle, les difficultés et défis ainsi que les opportunités liés au développement et à la protection des marques vietnamiennes dans le cadre de l'intégration économique mondiale. Ils ont également proposé des solutions en matière de politiques pour promouvoir le développement et la protection des marques vietnamiennes dans le nouveau contexte.-VNA