Vue de séminaire. Photo: VNA



Séoul (VNA) – L’ambassade du Vietnam en République de Corée a organisé dimanche, 15 décembre, à Séoul un séminaire sur les activités de recherche et de coopération avec des scientifiques et intellectuels vietnamiens en République de Corée dans les sciences et technologies.

La conseillère d’ambassade Do Thi Bich Ngoc, cheffe du bureau des sciences et technologies Vietnam - République de Corée, a rappelé les orientations de développement des sciences et technologies et de l’innovation du Vietnam d’ici 2030.

Le gouvernement vietnamien considère les sciences et technologies comme un moteur pour stimuler la croissance, l’un des facteurs décisifs pour faire du Vietnam un pays en voie de développement doté des sciences et technologies modernes, a-t-elle souligné.

En conséquence, le Vietnam a défini dix domaines technologiques prioritaires et huit tâches clés visant à développer les sciences, les technologies et l'innovation, mettant en évidence le rôle et les activités des intellectuels vietnamiens pour saisir de nouvelles avancées, connecter et intensifier la coopération entre le Vietnam et d’autres pays, dont la République de Corée, a-t-elle fait savoir.

L'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Nguyen Vu Tung, s'exprime au séminaire. Photo: VNA



Des délégués ont proposé des recommandations sur la politique de développement des sciences et technologies dans les domaines de recherches fondamentale et appliquée. Ils ont parvenu un haut consensus sur la connexion et la création d’une communauté des scientifiques vietnamiens en République de Corée.

L'ambassadeur Nguyen Vu Tung a souligné que son ambassade a la responsabilité d'accompagner les scientifiques, apprécie leurs contributions et leurs recommandations au Parti et à l'État, et crée les meilleures conditions au développement de la communauté des scientifiques vietnamiens en République de Corée. -VNA