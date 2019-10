Panorama du séminaire. Photo : VNA



Nghe An (VNA) – Un séminaire international, placé sous le thème « Héritage de Ho Chi Minh et la diplomatie culturelle vietnamienne », a eu lieu le 29 octobre dans la province de Nghe An (Centre).

Cet événement a été organisé par le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le Comité populaire de Nghe An, dans le cadre des célébrations des 50 ans de réalisation du Testament du Président Ho Chi Minh. Il a contribué au dressement du bilan des 10 ans de mise en œuvre d’un projet visant à honorer le grand leader vietnamien, héros de la libération nationale et grand homme de culture, à l’étranger.

Le séminaire a eu lieu en présence du vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Cuong, du secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti pour Nghe An, Nguyen Van Thong. Il a également vu la participation de représentants de nombreux ministères et organes, d’ambassades et organisations étrangères au Vietnam, de chercheurs et journalistes.

Les participants ont présenté des interventions et des études sur différents sujets tels que le Président Ho Chi Minh et les peuples du monde, la mise en valeur de l’héritage du Président Ho Chi Minh au service de la promotion des relations internationales du Vietnam, les activités visant à honorer le Président Ho Chi Minh et à promouvoir l’image du Vietnam…

A cette occasion, les délégués ont visité la zone historique Kim Lien où sont conservés de nombreux documents et objets sur la vie et la carrière du grand leader vietnamien. -VNA