Hanoï (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a annoncé le 14 février que lors de l'EXPO 2020 de Dubaï aux Émirats Arabes Unis se déroulait la Semaine du patrimoine mondial de la baie d’Ha Long, - nouvelle merveille naturelle du monde, selon le Journal Quan doi nhan dan (Armée populaire).

L'événement durera jusqu'au 19 février, avec de nombreuses activités spéciales pour promouvoir et honorer ce patrimoine mondial du Vietnam reconnu deux fois par l'UNESCO.

Notamment, a eu lieu le lancement d’une colonne de guide New 7 Wonders of Nature (avec des panneaux indiquant la distance entre Dubaï et les nouvelles merveilles naturelles du monde, dont la baie d'Ha Long).

La colonne de guide New 7 Wonders of Nature. Photo : www.qdnd.vn

Dans le cadre de la semaine, se déroulera un spectacle de nouvelles merveilles naturelles du monde, initié par le Vietnam avec la participation de six pays que sont le Vietnam, l'Argentine, le Brésil, la Colombie, Cuba et l'Indonésie.

Depuis longtemps, la baie d'Ha Long (baie de la descente du Dragon) est considérée comme une destination touristique de premier plan au Vietnam grâce à sa beauté majestueuse. Sa beauté magnifique a permis à cet endroit d'être reconnu comme patrimoine naturel mondial par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). De plus, la baie d'Ha Long est constamment citée dans des classements de nombreux magazines, sites Web et organisations touristiques du monde. La baie d'Ha Long a été incluse dans la liste des 50 plus belles merveilles naturelles du monde par le magazine Insider of America. -VNA