Hanoi (VNA) – 16 entreprises ayant des résultats dans l’innovation et la commercialisation technologiques ont été honorées lors de la Semaine de la connectivité technologique et de l’innovation 2020 qui s’est ouverte samedi 31 octobre à Hanoi.

La cérémonie d'ouverture de la Semaine de la connectivité technologique et de l’innovation 2020 à Hanoi. Photo: VNA

Cet événement, est organisé par le ministère des Sciences et des Technologies et celui de l’Agriculture et du Développement rural, réunit plus de 200 stands des entreprises nationales et celles étrangères implantées au Vietnam.

Il vise à introduire, à transférer les technologies, promouvoir le développement du marché des sciences et technologies et élargir la coopération entre les instituts de recherche, universités, entreprises, pour appliquer les sciences et technologies au service de la production, des affaires et du développement socio-économique.

Dans son discours donné lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Trân Van Tung, a souligné que ces derniers temps, le Parti et l'État avaient mis en place de nombreuses politiques pour créer un environnement juridique favorable et soutenir les entreprises dans les processus de production et d'affaires ; créer des conditions favorables au transfert technologique dans les entreprises, les activités de start-ups et les investissements dans l’innovation.

Une série d’activités sont prévues dans le cadre de cette semaine qui durera jusqu’au 2 novembre. -VNA