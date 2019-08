Hanoï (VNA) - L'Organisation du tourisme sud-coréen (KTO) au Vietnam a lancé une "Semaine de bienvenue aux touristes vietnamiens".

Cette semaine durera du 2 au 8 septembre 2019. La KTO organisera des programmes de soutien spéciaux destinés aux touristes vietnamiens, dont activités de bienvenue à l'aéroport, services de guides touristiques en vietnamien dès l'entrée et dans la zone de contrôle de l'immigration à l'aéroport international d'Incheon, remise de souvenirs et de coupons de réduction de 20% à 40% appliqués aux achats de billets d'entrée dans certains sites connus tels que Lotte World, Everland, Petite France, remise de cadeaux aux touristes indépendants (FIT-Free Independent Travellers) et à ceux en groupe pendant la période du 2 au 21 septembre 2019.

Selon Park Jong Sun, représentant en chef du Bureau de la KTO au Vietnam, la croissance impressionnante du nombre de touristes vietnamiens en République de Corée ces dernières années a montré que le Vietnam était l'un des marchés clés dans la politique d'orientation vers le Sud du secteur touristique sud-coréen, jouant un rôle très important pour l'augmentation du nombre de touristes étrangers dans ce pays.

Il a espéré que dans les temps à venir, la République de Corée continuerait d'accueillir un grand nombre de touristes vietnamiens. Pour cela, la partie sud-coréenne améliorera la qualité des services afin de les satisfaire au mieux.

Selon des statistiques de la KTO, lors des huit premiers mois 2019, la République de Corée a reçu environ 370.000 touristes vietnamiens, soit une hausse de 25,7% en glissement annuel. -VNA