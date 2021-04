Lancement du programme de sélection des 10 meilleures entreprises opérant dans les TIC. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Association vietnamienne des logiciels et des services des technologies de l'information (VINASA) a officiellement lancé le 7 avril le programme de sélection des 10 meilleures entreprises opérant dans le secteur des TIC (technologies de l'information et de la communication) en 2021.

Cet événement annuel contribue à évaluer l'efficacité des entreprises spécialisées dans ce secteur et à accompagner le gouvernement dans la réalisation de l’objectif de 100.000 entreprises des technologies numériques d'ici 2030 pour répondre aux besoins de développement socio-économique.

En 2020, les entreprises du secteur des TIC ont généré un chiffre d'affaires total de 120 milliards de dollars, dont plus de 6 milliards de dollars en provenance d'industrie du logiciel et du contenu numérique, soit le double du montant de 3 milliards enregistré en 2015.

Organisé depuis 2014, le programme de sélection des 10 meilleures entreprises des TIC de chaque année a présenté à ce jour des centaines d’entreprises à 2.000 agences et unités dans le pays et à plus de 10.000 partenaires d'une centaine de pays dans le réseau de coopération internationale de la VINASA.

Le comité d'organisation reçoit les dossiers de candidature à partir du 7 avril 2021. Le Top 10 de l'édition 2021 devrait être rendu public avant le 13 juillet. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web http://top10ict.com./. -VNA