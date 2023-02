Des aliments en conserve et des articles de première nécessité sont envoyés en Syrie. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Des représentants de la communauté vietnamienne en Russie ont offert le 12 février, à l'ambassade de la République arabe syrienne, une cargaison d'aliments en conserve pour enfants et adultes ainsi que des articles de première nécessité. Ces produits, d'une valeur totale d'environ 7.000 dollars, seront envoyés en Syrie pour aider les victimes des récents terribles tremblements de terre en Turquie et en Syrie.L'ambassadeur de la Syrie en Russie, Bashar al-Jafari, a souligné que le soutien de la communauté vietnamienne en faveur du peuple syrien montrait clairement leur volonté de partage.Pour sa part, le conseiller Nguyen Tung Lam de l’ambassade du Vietnam en Russie a affirmé que le peuple syrien était l'ami proche du peuple vietnamien. Il a exprimé ses condoléances à l'ambassadeur al-Jafari, au peuple et au pays syriens pour la douleur et la perte causées par ladite catastrophe.Selon Pham Thi Van Anh, une représentante de la communauté vietnamienne à Moscou, son association a décidé de soutenir d'abord les victimes en Syrie, où la vie des habitants heurte maintes difficultés car le pays est toujours sous embargo. -VNA