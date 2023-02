La mission de secourisme et de sauvetage du ministère de la Sécurité publique à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 19 février, le ministère de la Sécurité publique a organisé une cérémonie pour accueillir sa mission de secourisme et de sauvetage de retour de Turquie.



Selon le chef de la mission, le colonel Nguyen Minh Khuong, directeur adjoint du Département de la police pour la prévention et la lutte contre les incendies, le secourisme et le sauvetage (relevant du ministère de la Sécurité publique), le travail de sa mission a été couronné de succès.



La mission s'est coordonnée pour sauver un survivant et dégager les corps de 14 personnes des décombres, a-t-il affirmé, ajoutant que la mission avait été appréciée pour son professionnalisme et son dévouement au travail.



Pendant son séjour, la mission a remis près de 2 tonnes d’équipements médicaux offerts par le ministère vietnamien de la Sécurité publique à la partie turque, offert des cadeaux à des sinistrés, dont des Vietnamiens, aidé à fabriquer des objets pour un usage quotidien dans un contexte difficile…, a ajouté le colonel Nguyen Minh Khuong.



Plusieurs familles, habitants et organisations sont venus au camp de la mission du ministère vietnamien de la Sécurité publique pour la remercier, a-t-il indiqué, soulignant que durant son séjour, la mission avait reçu le soutien et la collaboration des organes compétents vietnamiens, des autorités locales et d’autres missions internationales.



L'ambassadeur adjoint de Turquie au Vietnam, Devletsah Yayan, a exprimé son respect et sa gratitude pour la mission du ministère de la Sécurité publique du Vietnam.



Le vice-ministre de la Sécurité publique, Le Quoc Hung, a déclaré que la mission, composée de 24 membres, avait terminé avec succès la tâche assignée.



A cette occasion, le ministère de la Sécurité publique a décerné des satisfecit aux membres de la mission. Cette dernière a également reçu un satisfecit du président du Comité central de la Croix-rouge vietnamienne. -VNA