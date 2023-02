Hanoi (VNA) - Le Vietnam est prêt à se joindre aux efforts de reconstruction dans les zones touchées par le tremblement de terre en Turquie, a déclaré le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son à l'ambassadeur de Turquie au Vietnam Haldun Tekneci lors d'une réception, vendredi, le 17 février à Hanoï.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (VNA) à l'ambassadeur de Turquie au Vietnam Haldun Tekneci. ¨Photo : VNA

Le chef de la diplomatie vietnamienne a également remis une lettre de sympathie du Premier ministre Pham Minh Chinh au président turc Recep Tayyip Erdogan, ainsi qu’annoncé des mesures que le Vietnam a activement mises en œuvre pour soutenir ce pays qui se remet des tremblements de terre.Il a suggéré aux agences turques de continuer à assurer la sécurité des forces de secourisme et des citoyens vietnamiens en Turquie.De son côté, l'ambassadeur Haldun Tekneci a déclaré que le gouvernement et le peuple turcs étaient profondément émus par l'amitié et le soutien manifestés par le gouvernement et le peuple vietnamiens, appréciant l’envoi du Vietnam pour la première fois d’une équipe de secourisme et de sauvetage et l’ aide d'urgence de 100.000 dollars à la Turquie.Il les a considérés comme un témoignage de l'amitié, de la coopération et de l'esprit d'entraide dans les moments difficiles des deux pays.Il a affirmé que la Turquie attachait toujours de l'importance aux relations avec le Vietnam et fait tous ses efforts pour contribuer à promouvoir le développement de la coopération bilatérale à un nouveau niveau.Dans le cadre des deux pays célébrant le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (1978-2023), les deux parties sont convenues d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de coordonner l'organisation d'événements économiques et culturels et de renforcer les échanges des peuples et d'approfondir encore l'amitié et la coopération entre les deux pays.Auparavant, le ministre Bui Thanh Son avait envoyé des messages de sympathie à ses homologues turc syrien Mevlut Cavusoglu et Faisal al-Mekdad.Le même jour, l'ambassade du Vietnam en Turquie et des représentants de l'équipe de secourisme du ministère de la Sécurité publique ont rendu visite et remis des cadeaux à une famille vietnamienne à Adiyaman. -VNA