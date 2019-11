Conférence sur la coopération et le développement de produits et services de sécurité de l'information au Vietnam, le 30 octobre à Hô Chi Minh-Ville. CVN/VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam compte actuellement 80 entreprises autorisées à opérer dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information(SSI). Le gouvernement vise 200 entreprises dans ce domaine d'ici 2020, dont au moins cinq de plus de 200 techniciens.Le ministère de l'Information et de la Communication a organisé, en collaboration avec le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, le 30 octobre dans la mégapole du Sud, une conférence sur la coopération et le développement de produits et services de sécurité de l'information. L’événement visait à trouver des solutions pour encourager, soutenir et promouvoir le développement du marché national de la sécurité de l’information.Selon le rapport de Gartner, les dépenses mondiales consacrées à la sécurité de l'information se sont élevées à environ 114 milliards d’USD en 2018 et les prévisions pour 2019 sont de 124 milliards d’USD, dont plus de 50% consacrées à l’utilisation des services.Les recettes totales du marché de la sécurité de l'information au Vietnam en 2018 n’ont représenté qu'environ 1.200 milliards de dôngs (soit 52 millions d’USD), et seulement 0,04% du marché mondial. Ce chiffre montre que la valeur marchande de la cybersécurité au Vietnam est encore très faible.Afin de promouvoir le développement de ce marché, le Premier ministre a approuvé la décision N°898/QD-TTg du 27 mai 2016 approuvant les orientations et tâches visant à garantir la sécurité de l’information sur la période 2016 - 2020, avec des objectifs précis pour le développement de produits et services. Les entreprises vietnamiennes jouent un rôle de premier plan sur le marché national des services de sécurité de l’information. Récemment, le Premier ministre a publié la directive N°14/CT-TTg du 7 juin 2019, qui fournit des instructions pour encourager et soutenir le développement du marché.Selon le Département de la sécurité de l’information (ministère de l’Information et de la Communication), nous devons commencer par développer les entreprises et les ressources humaines, surveiller strictement la cybersécurité dans les organes gouvernementaux et les infrastructures nationales stratégiques. Chacun de ces organes gouvernementaux doit avoir au moins une organisation chargée de la sécurité de l’information.Lors de cette conférence, les experts et participants se sont également concentrés sur le cadre juridique, les mécanismes et les politiques visant à soutenir et promouvoir le développement du marché de SSI, ont partagé les défis et difficultés rencontrés dans la recherche, le développement et la fourniture de produits et services, ainsi que les solutions permettant d'améliorer la qualité des services, de développer des ressources humaines de qualité... - CVN/VNA