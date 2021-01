Hanoi, 5 janvier (VNA) - Une « Séance de transactions d’emplois en ligne » a lieu ce mardi entre les provinces centrales de Quang Binh, Quang Tri, Thua Thiên-Huê, Quang Nam, Quang Ngai et Binh Dinh.

Photo : VOV



Organisée par le service de Gestion des travailleurs à l’étranger du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, elle vise à fournir des informations sur l’envoi au Japon d’infirmiers et d’aides-soignants. Les étudiants en santé sont invités à poser toutes les questions qui les intéressent aux experts participant au programme.

Selon l'ancien vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Pham Minh Huan, la 4e révolution industrielle améliorera la

productivité et l'efficacité économique. Cependant, elle influencera directement les travailleurs en créant un licenciement en raison de la

"mécanisation" du processus de production. La restructuration des entreprises et l’application des technologies créeront inévitablement un excès de travailleurs.



Selon des prévisions, environ 75% de la main-d'œuvre du Vietnam sera affectée par la 4e révolution industrielle. Les personnes travaillent dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre tels que le textile-habillement, le cuir et les chaussures, les ouvriers dans les

usines, les caissiers…, seront les plus touchées. De plus, de nouveaux secteurs attireront beaucoup de travailleurs tels que la mécatronique,

l'automatisation industrielle, l'informatique, etc. - VOV/VNA