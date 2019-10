Nguyen Van Binh, président de la Commission économique du Comité central du Parti, prononce le discours d'ouverture de la séance de haut niveau du Sommet de l’Industrie 4.0. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La séance de haut niveau du Sommet de l’Industrie 4.0 a eu lieu jeudi matin à Hanoï, sous la présidence de Nguyen Van Binh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central, président de la Commission économique du Comité central du Parti.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam et des dirigeants de nombreux ministères et organes étaient présents.

Dans son discours d’ouverture, le président de la Commission économique du Comité central du Parti, Nguyen Van Binh, a souligné que la 4e révolution industrielle se déroulait dans le monde avec un fort développement des sciences et des technologies qui changeait rapidement la production, le commerce, la vie socio-culturelle, les secteurs de la défense et la sécurité, créant à la fois des opportunités et des défis à toutes les nations.

Nguyen Van Binh a affirmé les efforts du Parti et de l’Etat pour renforcer l’innovation, la créativité et l’application des sciences et des technologies au Vietnam, mais a indiqué toutefois que la participation active du Vietnam à la 4e révolution industrielle était modeste.

Le président de la Commission économique l’a expliquée en citant des faiblesses en matière de politiques, de ressources humaines, de capacités d’accès aux technologies modernes, d’application et de développement de nouvelles technologies des entreprises vietnamiennes… Par ailleurs, la garantie de la cybersécurité rencontre encore de nombreuses difficultés, a-t-il constaté.

Soulignant l’importance de la Résolution No 52 du Bureau politique sur certaines préconisations et politiques en faveur de la participation active du Vietnam à la 4e révolution industrielle, Nguyen Van Binh a déclaré que sur la base de cette résolution, l’Assemblée nationale, le gouvernement, les ministères, les organes et les localités élaboreraient des plans et programmes d’action concrets.

Le Sommet de l’Industrie 4.0 est organisé par la Commission économique du Comité central du Parti, en coopération avec plusieurs ministères et organes. Il se tient les 2 et 3 octobre à Hanoï, sous le thème « Préconisations et programmes d’action du Vietnam pour participer activement à la révolution industrielle 4.0 ».

Cet événement a pour objet de présenter les grandes politiques du Vietnam sur sa participation à la 4e révolution industrielle, de recueillir des avis, idées et opinions de spécialistes sur cette question… Il comprend une séance de haut niveau, cinq séminaires et une exposition de technologies modernes avec la participation d’une centaine d’entreprises de différents pays... -VNA