Kuala Lumpur (VNA) - Édifier un environnement éducatif heureux est un facteur fondamental de l'éducation.

C'est ce qu'a déclaré le 23 juillet le ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation Phung Xuan Nha lors de la 50e conférence de l'Organisation des ministres de l'Éducation d'Asie du Sud-Est (SEAMEO) qui a lieu du 22 au 27 juillet dans la région de Bandar Sunway, État du Selangor, en Malaisie.

Devant la présence de ministres de l'Éducation, d'officiels du gouvernement, de représentants des 11 pays membres de la SEAMEO, ainsi que ceux des centres régionaux de la SEAMEO, Phung Xuan Nha a présenté les réalisations obtenues par le secteur éducatif du Vietnam.

Selon lui, le Vietnam a accéléré et accélère l'application efficace des technologies de l'information dans l'enseignement et l'apprentissage, ainsi que la gestion au sein de l'école, afin d'améliorer la qualité de l'éducation et de créer l'égalité dans ce secteur, notamment en faveur des élèves démunis.

Il a également montré des difficultés auxquelles le Vietnam doit faire face telles que l'amélioration de la qualité éducative dans les régions montagneuses, la violence scolaire, la réduction de la pression liée aux examens, le renforcement de l'enseignement des compétences de vie, l'amélioration de la condition physique aux élèves et des compétences professionnelles aux professeurs.

Phung Xuan Nha a souhaité que cette conférence permette aux pays de l'ASEAN de partager des expériences et initiatives pour élargir leurs relations de coopération et s'orienter vers une communauté prospère et développée.

Le ministre vietnamien a eu des rencontres bilatérales avec les ministres de l'Éducation de Malaisie et de Thaïlande. Lors de ces rencontres, les parties ont discuté des programmes et initiatives pour que l'éducation vietnamienne puisse s'intégrer bien avec les autres pays dans la région comme le monde.

Depuis 2013, la conférence de la SEAMEO est organisée tous les deux ans, alternativement par les pays membres.



Les pays membres sont le Brunei Darussalam, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Timor-Leste et le Vietnam. -VNA