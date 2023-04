Hanoi (VNA) – L’haltérophile Không My Phuong est l’une des meilleures chances de médaille d’or du Vietnam aux 32es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 32), prévus en mai prochain au Cambodge. Elle vise haut à ce tournoi régional.

L’haltérophile Không My Phuong est comblée de joie après une tentative réussie lors des SEA Games 31, disputés en mai 2022 au Vietnam. Photo : CTV/CVN

Âgée de 24 ans, Không My Phuong pratique l’haltérophilie depuis plus de dix ans. Elle a connu de nombreux hauts et bas dans ce sport, mais n’a jamais pensé à abandonner. Pour elle, l’objectif final n’est pas simplement de gagner des médailles, mais d’essayer de repousser ses limites.

Phuong a fait de l’athlétisme et du basket-ball au collège. Elle a été sélectionnée pour être formée à l’haltérophilie à l’âge de 11 ans, décidant de suivre un nouveau sport à l’époque. “Je l’ai caché à ma famille. J’ai dit que je traînais avec mes amis, mais en fait j’étais au centre d’entraînement d’haltérophilie, a-t-elle confié. Ma mère m’a donné une bonne tape sur les fesses pour avoir trop traîné. Alors j’ai arrêté”.

En route vers le podium

Après plusieurs semaines d’absence, des entraîneurs sont venus persuader ses parents. Sa mère, qui s’était d’abord fermement opposée à ce qu’elle devienne une sportive, a finalement accepté et l’a conduite au centre d’entraînement tous les jours. “En fait, un salaire de 1,5 million de dôngs par mois pour une jeune sportive ainsi que plusieurs autres allocations représentaient une somme d’argent remarquable avec laquelle je pouvais en partie subvenir aux besoins de ma famille. C’est la principale raison pour laquelle j’ai décidé de faire de l’haltérophilie”, a raconté Phuong. Et de continuer : “La pression est définitivement présente dans tous les sports. Les défaites et les blessures peuvent me fatiguer et me déprimer. Mais mon amour pour l’haltérophilie est trop grand. Plus je pratique, plus je l’aime. J’ai découvert que c’est ma véritable passion. Cela me pousse à être meilleure, renforce mon esprit et élève mon âme”.

Không My Phuong (centre) a été élue ‘‘Citoyenne exemplaire de Hô Chi Minh-Ville’’ en 2020. Photo : VNA

Lors de sa première participation aux Championnats nationaux juniors en 2013, elle s’est fait remarquer en décrochant une médaille d’or et deux d’argent dans la catégorie des moins de 45 kg.

Quand elle avait 15 ans, elle a participé aux Championnats du monde jeunesse de la Fédération internationale d’haltérophilie disputés à Lima, au Pérou, en 2015 et elle y a remporté une médaille d’or et une d’argent. Ce fut le meilleur résultat jamais obtenu par un haltérophile vietnamien dans l’histoire de cette compétition.

En 2019, Phuong a connu une année très réussie en remportant l’or aux Championnats d’Asie juniors, une médaille de bronze au Championnat d’Asie, ainsi qu’un titre de championne du monde. Elle a non seulement défendu ce titre en 2020, mais a également remporté une autre médaille d’argent et une de bronze, devenant ainsi la meilleure haltérophile du pays aux championnats du monde à Rome. Cette même année, elle a été la seule sportive à être élue “Citoyenne exemplaire de Hô Chi Minh-Ville”.

“C’était un grand honneur qui m’a rappelé mon devoir et ma responsabilité. J’ai promis de continuer à travailler dur pour obtenir plus de titres”, a-t-elle partagé. Et elle a tenu sa promesse. Deux ans plus tard, Phuong a remporté deux médailles d’or et une d’argent aux Championnats d’Asie.

Des victoires impressionnantes

“Mon idole est la vétérane Vuong Thi Huyên. Elle m’inspire par sa forte volonté et sa diligence. J’ai beaucoup appris d’elle, même si c’est aussi ma plus grande rivale dans la compétition locale”, a confié la sportive.

Avant les SEA Games 31 qui ont eu lieu en mai 2022 à Hanoi, Phuong a obtenu une victoire impressionnante aux Championnats nationaux en battant Huyên, championne en titre des SEA Games et qualifiée olympique, pour assurer sa place dans la sélection nationale.

Cependant, lors de ses débuts aux SEA Games 31, elle a rencontré de puissantes rivales et n’a pu remporter qu’une médaille d’argent, bien qu’elle ait établi un nouveau record personnel dans la catégorie des moins de 45 kg.

“J’étais un peu nerveuse face à ma rivale thaïlandaise, qui est de classe mondiale. J’ai obtenu mon meilleur résultat personnel, mais elle était trop forte. J’ai regretté de ne pas pouvoir prendre l’or pour le pays. Mais c’était une bonne leçon pour moi. Je crois que lors de la prochaine rencontre, je serai vainqueure”, a déclaré Phuong.

“Mon rêve est de remporter un titre aux SEA Games et de participer à au moins un Jeux Olympiques. Cette année, je vais me concentrer pour obtenir la plus haute place aux SEA Games 32. Je vais redoubler mes efforts et me battre comme une guerrière pour remporter la victoire”, a-t-elle conclu. – CVN/VNA