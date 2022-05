Des volontaires de Quang Ninh au service des SEA Games 31. Photo: baoquangninh.vn

Quang Ninh (VNA) – La province septentrionale de Quang Ninh a mobilisé plus de 300 volontaires qui sont des étudiants de l’Université de Ha Long pour assister les délégations sportives qui viendront dans la localité pour des épreuves des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Les volontaires parlent couramment l’anglais, le chinois ou quelques autres langues utilisées en Asie du Sud-Est. Ils ont reçu au moins deux doses de vaccins anti-COVID-19 et possèdent des connaissances de base sur le sport, la culture vietnamienne en général et sur la province de Quang Ninh en particulier. Ils ont participé à des cours d’entraînement sur les SEA Games 31, les pays d’Asie du Sud-Est et la réception des délégations sportives dans leur province.

Quang Ninh accueillera les sportifs de sept disciplines des SEA Games 31, que sont volley-ball, beach handball, le xiangqi, triathlon, football féminin, échecs et beach-volley. Les épreuves se dérouleront du 6 au 22 mai dans cinq sites : le stade de Dai Yen (ville de Ha Long) ; la zone touristique internationale de Tuan Chau ; le Palais de l'aménagement, des foires, de l'exposition et de la culture de Quang Ninh (ville de Ha Long); le stade de Cam Pha ; et le Legacy Yen Tu Resort (ville de Uong Bi). Il s’agira d’une bonne occasion pour Quang Ninh de présenter sa beauté naturelle et son potentiel touristique à un grand nombre d'amis internationaux. -VNA