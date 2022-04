Des sportifs vietnamiens aux Championnats d'Asie de kourach 2022. Photo: hanoimoi

Hanoï (VNA) – Lors 30es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 30) en 2019, l'équipe vietnamienne de kourach a remporté sept médailles d'or, une d'argent et deux de bronze. C’était une performance inattendue, dépassant les attentes initiales des entraîneurs et des supporters.

En tant que champion des SEA Games dans de nombreuses catégories de poids, l'équipe vietnamienne de kourach se prépare soigneusement pour défendre sa première position aux SEA Games 31 qui auront lieu en mai prochain au Vietnam.

Selon le directeur du Département des sports de haut niveau I (revelant de l'Administration des sports), Hoang Quoc Vinh, aux Championnats d'Asie de kourach 2022 organisés en mars dernier, l'équipe vietnamienne a remporté une médaille d'argent et trois de bronze. De plus, au Tournoi élargi de kourach au Tadjikistan, l'équipe vietnamienne a décroché deux médailles d’or, une d’argent et trois de bronze.

Il s'agit d'une étape importante pour les sportifs vietnamiens dans le processus de préparation des 31es SEA Games, a-t-il souligné.

Pour les 31es SEA Games, les espoirs de médaille d'or reposent toujours sur Nguyen Thi Lan (moins de 70 kg), Bui Minh Quan (moins de 81 kg), Tran Thuong (moins de 90 kg), Vu Ngoc Son (moins de 73 kg), Le Duc Dong (moins de 66 kg) et Tran Thi Thanh Thuy (plus de 70 kg), a ajouté Hoang Quoc Vinh. -VNA