Les Vietnamiens Nguyen Tung Duong et Phuong The Anh. Photo: Vietnam+



Hanoï (VNA) – Les Vietnamiens Nguyen Tung Duong et Phuong The Anh ont obtenu le 8 mai la médaille d’argent en plongeon tremplin à 3m synchronisé masculin aux SEA Games 31.



Les Malaisiens Chew Yi Wei et Ooi Tze Liang ont remporté la médaille d’or.



Le même jour, la Vietnamienne Nguyen Phuong Mai a également remporté une médaille de bronze en plongeon tremplin. Il s’agit de la première médaille du Vietnam aux SEA Games 31.



Actuellement, la Malaisie occupe la première place sur le tableau des médailles par pays des SEA Games 31, avec deux médailles d’or et une d’argent, devant le Vietnam (une d’argent et une de bronze).-VNA