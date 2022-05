To Thi Trang (maillot vert) a remporté la première médaille d'or pour le Vietnam aux SEA Games 31. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La Vietnamienne To Thi Trang a décroché dans l’après-midi du 10 mai une médaille d’or en kourach (femmes – 48 kg) aux SEA Games 31. Il s’agit de la première médaille d’or du Vietnam lors de cet événement sportif d’Asie du Sud-Est.



Le même jour, trois coéquipiers de To Thi Trang que sont Nguyen Pham Hong Mo (femmes – 52 kg), Bui Minh Quan (hommes – 81 kg) et Tran Thuong (hommes – 90 kg), ont également remporté des médailles d’or.



Toujours mardi, l’équipe vietnamienne de kourach a en outre obtenu deux médailles d’argent et une de bronze.



Les prochains matches auront lieu les 11 et 13 mai. L’équipe vietnamienne espère remporter de nouvelles médailles d’or. -VNA