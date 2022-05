Hanoi (VNA) – À la veille de l’ouverture des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), l’enthousiasme est palpable et les regards sont tournés vers le Complexe sportif national de My Dinh, à Hanoi, où la flamme sportive s’embrasera tout au long des Jeux qui dureront jusqu’au 23 mai.

Le drapeau de la Fédération sportive d’Asie du Sud-Est a un fond bleu, composé de cercles imbriqués, afin d’envoyer un message de paix, de solidarité et d’amitié entre les pays membres. Photo: VNA



Les préparatifs consciencieux des SEA Games 23 donnent la mesure de la volonté, de la fierté nationale et des efforts consentis par le pays hôte et le soutien du peuple pour organiser le plus grand événement sportif régional initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de la pandémie.



Avant même que la manifestation ne soit inaugurée dans la soirée du 12 mai, nombre de sportifs sont déjà entrés en jeu – cinq médailles d’or en kurash et en hanball de plage et des médailles d’argent et de bronze en plongeon sont venues égayer le palmarès vietnamien.



Des dizaines de milliers de supporteurs de football en liesse ont donné une ambiance de fête populaire dans les stades de Viêt Tri, à Phu Tho, et Thiên Truong, à Nam Dinh.

Cérémonie de lever des drapeaux des délégations sportives aux SEA Games 31. Photo: VNA



Alors que les drapeaux des délégations sportives aux SEA Games 31 ont été hissés au Complexe sportif national de My Dinh dans la matinée du 11 mai, le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme Hoàng Dao Cuong a souhaité la bienvenue aux délégations participantes.



Il a déclaré que la pandémie a forcé le report de nombreux événements sportifs dans la région et le monde, y compris les SEA Games 31. Avec la détermination du gouvernement, les encouragements du peuple et le soutien enthousiaste de 11 pays d’Asie du Sud-Est, le comité organisateur a gagné en confiance et en détermination pour organiser des SEA Games réussis et sûrs.



Les SEA Games servent d'arène sportive aux athlètes les plus remarquables de la région, a-t-il plaidé, notant que le comité d'organisation espère que 8.000 officiels, entraîneurs et athlètes de 11 pays d'Asie du Sud-Est, ainsi que les responsables sportifs du monde entier auront également une expérience merveilleuse du Vietnam.